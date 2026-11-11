 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Criza locuințelor din Europa se adâncește. Prețurile au crescut cu peste 50% în UE, iar România are cele mai aglomerate locuințe

a Scris de afrodita cicovschi
Criza locuințelor din Europa se adâncește. Prețurile au crescut cu peste 50% în UE, iar România are cele mai aglomerate locuințe
Aosom
Prețurile locuințelor au crescut cu 53% în UE din 2010, iar România se confruntă cu cea mai mare rată de supraaglomerare din Uniune. Eurostat arată amploarea crizei, în timp ce Bruxelles-ul cere măsuri pentru extinderea ofertei de locuințe accesibile.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech