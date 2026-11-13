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Economie

Cu cât poate scădea vârsta de pensionare dacă ai lucrat în grupa I sau a II-a și ce acte îți trebuie

t Scris de tudor dima
Cu cât poate scădea vârsta de pensionare dacă ai lucrat în grupa I sau a II-a și ce acte îți trebuie
Aosom
Vârsta de pensionare poate scădea cu 6 luni pe an întreg în grupa I sau cu 4 luni în grupa a II-a. Contează anii de contribuții și actele doveditoare.

Sursa: Ziarul Financiar

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