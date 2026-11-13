 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cu câți bani vrea Ministerul Apărării Naționale să atragă tineri voluntari în armată. Nou proiect legislativ

c Scris de cristina stancu
Cu câți bani vrea Ministerul Apărării Naționale să atragă tineri voluntari în armată. Nou proiect legislativ
Aosom
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a pus în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește normele de aplicare ale Legii privind pregătirea populației pentru apărare și introduce programul de pregătire militară pentru soldați și gradați voluntari în termen.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →