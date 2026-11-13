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Economie

Cum ar putea România să-și refacă economia după modelul de succes norvegian. Fondul suveran de investiții revine în atenția specialiștilor. Ce profit ar putea avea fiecare român la sfârșit de an

a Scris de andreea vlad
Cum ar putea România să-și refacă economia după modelul de succes norvegian. Fondul suveran de investiții revine în atenția specialiștilor. Ce profit ar putea avea fiecare român la sfârșit de an
Aosom
Criza severă cu care se confruntă România, care potrivit unor cunoscuți analiști este în realitate un faliment nedeclarat, readuce în atenție necesitatea unor noi formule de investiții și de asigurare a unor resurse viabile pe termen lung pentru redresarea economică. Scopul fondurilor suverane de investiții este de a oferi beneficii pentru economia unei țări și pentru […]

Sursa: Gandul

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