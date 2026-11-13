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Economie

Cum arată situaţia de la STB: Jumătate dintre cei 10.000 de angajaţi au legături de rudenie. O familie are 20 de membri în companie, iar unii şoferi au câştigat 18.000 de lei net pe lună

z Scris de ziarul financiar
Cum arată situaţia de la STB: Jumătate dintre cei 10.000 de angajaţi au legături de rudenie. O familie are 20 de membri în companie, iar unii şoferi au câştigat 18.000 de lei net pe lună
Aosom
Jumătate dintre cei aproximativ 10.000 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti (STB) au legături de rudenie, iar 1.400 dintre salariaţi...

Sursa: Zf Ro

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