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Economie

Cum arată un apartament interbelic de patru camere pe Victoriei și cu cât se vinde

m Scris de maria iuliana
Cum arată un apartament interbelic de patru camere pe Victoriei și cu cât se vinde
Aosom
Un apartament cu patru camere, situat într-un imobil construit în 1938, pe Calea Victoriei din București, este scos la vânzare pentru 150.000 de euro. Locuința are 107 metri pătrați utili, trei balcoane și două băi, însă necesită renovare. Prețul solicitat ajunge la aproximativ 1.402 euro pe mp.

Sursa: Adevarul

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