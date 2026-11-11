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Economie

Cum pot turbulenţele politice să aibă efecte şi pe piaţa valutară şi pe piaţa monetară interbancară? Octombrie a adus secetă pe piaţa interbancară, odată cu intensificarea presiunilor pe cursul valutar, din cauza tensiunilor politice. Sistemul bancar revine pe deficit de lichiditate, după mai mult de un an de excedent.

c Scris de claudia medrega
Cum pot turbulenţele politice să aibă efecte şi pe piaţa valutară şi pe piaţa monetară interbancară? Octombrie a adus secetă pe piaţa interbancară, odată cu intensificarea presiunilor pe cursul valutar, din cauza tensiunilor politice. Sistemul bancar revine pe deficit de lichiditate, după mai mult de un an de excedent.
Aosom
Presiunea mare de pe piaţa valutară din lunile de toamnă, apărută în contextul crizei politice interne prelungite, a avut efecte şi pe piaţa interbancară.

Sursa: Zf Ro

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