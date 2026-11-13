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Economie

Cum poți primi bani dacă îți îngrijești părintele vârstnic acasă și când banii îi revin lui

t Scris de tudor dima
Cum poți primi bani dacă îți îngrijești părintele vârstnic acasă și când banii îi revin lui
Aosom
Ca îngrijitor informal, poți primi bani dacă părintele e evaluat ca dependent și îți reduci programul. Alte indemnizații îi revin părintelui.

Sursa: Ziarul Financiar

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