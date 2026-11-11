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Economie

Cum schimbi furnizorul de energie electrică și compari cât ai plăti într-un an

t Scris de tudor dima
Cum schimbi furnizorul de energie electrică și compari cât ai plăti într-un an
Aosom
Ghidul arată cum schimbi furnizorul de energie electrică, compari costul anual al ofertelor și verifici clauzele care pot modifica factura.

Sursa: Ziarul Financiar

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