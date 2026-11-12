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Economie

Cum se adaptează firmele românești noului context economic. Ionuț Pătrăhău: „Creșterea mediului antreprenorial trebuie să fie o prioritate”

d Scris de dan popa
Cum se adaptează firmele românești noului context economic. Ionuț Pătrăhău: „Creșterea mediului antreprenorial trebuie să fie o prioritate”
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Doar una din zece companii din segmentul antreprenori al Raiffeisen Bank România are o finanțare de la bancă. Iar în acest segment, creditele aduc băncii doar 15% din venituri, spune Ionuț Pătrăhău, vicepreședinte al Diviziei Antreprenori, cel care se ocupă de firmele cu cifră de afaceri de până la 7,5 milioane de euro. Într-un interviu …

Sursa: Hotnews

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