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Economie

Cum transformi terasa într-un spațiu utilizabil și iarna - soluții de închidere terase și pergole retractabile

e Scris de e-politic ro
Cum transformi terasa într-un spațiu utilizabil și iarna - soluții de închidere terase și pergole retractabile
Aosom
În majoritatea locuințelor din București și Ilfov, terasa este folosita intens trei-patru luni pe an, iar restul anului ramane un spațiu gol, pe

Sursa: Ziuanews.ro

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