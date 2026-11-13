Cum transformi terasa într-un spațiu utilizabil și iarna - soluții de închidere terase și pergole retractabile
Sursa: Ziuanews.roCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”
Denise Rifai revine cu „TOC Show” la Antena Stars, pe 30 noiembrie. Ce program va avea și ce se întâmplă cu emisiunea Marei Bănică
Normele EURO 7 întră în Vigoare în Noiembrie cu Schimbări URIAȘE ale Regulilor pentru Mașinile BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Skoda
Normele EURO 7 întră în Vigoare în Noiembrie cu Schimbări URIAȘE ale Regulilor pentru Mașinile BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Skoda iD...
Ce trebuie să facă România pentru a atrage mai multe investiții. De ce economiile românilor nu sunt suficiente pentru dezvoltare
România are nevoie de un sistem financiar mai accesibil, de servicii digitale sigure și de mecanisme prin care banii economisiți de populație să...
Inteligența artificială consumă atât de mult curent încât SUA vor bate recorduri istorice în 2026 și 2027. Centrele de date AI pun presiune uriașă pe rețelele electrice
Revoluția inteligenței artificiale vine cu un cost pe care utilizatorii nu îl văd atunci când discută cu ChatGPT sau folosesc alte aplicații AI:
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Pana Microsoft și consecințele reale ale problemelor cu Outlook, Teams și nu numai. Ce s-a întâmplat în România
Pana Microsoft a afectat și România. Sute de sesizări pentru Outlook, Teams și Microsoft 365 și exemple confirmate de probleme la companii.