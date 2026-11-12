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Economie

Cum usuci hainele rapid iarna, fără uscător electric. Metoda simplă folosită de norvegieni

m Scris de maria anghel
Cum usuci hainele rapid iarna, fără uscător electric. Metoda simplă folosită de norvegieni
Aosom
Uscarea hainelor devine mai dificilă odată cu venirea sezonului rece, mai ales dacă locuiești la apartament și nu ai unde să întinzi rufele afară. O tehnică popularizată în Norvegia promite să scurteze considerabil acest proces și nu presupune folosirea unui uscător electric.

Sursa: Click

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