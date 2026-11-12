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Economie

Cum văd analiştii băncii olandeze ING economia României şi a Europei. Ce riscuri sunt şi cât de posibilă e o nouă criză a datoriilor în Europa, din cauza costului mare al vieţii şi a problemei accesibilităţii locuinţelor? Tinerii din Europa îşi mută interesul dinspre schimbările climatice asupra economiei

r Scris de roxana rosu
Cum văd analiştii băncii olandeze ING economia României şi a Europei. Ce riscuri sunt şi cât de posibilă e o nouă criză a datoriilor în Europa, din cauza costului mare al vieţii şi a problemei accesibilităţii locuinţelor? Tinerii din Europa îşi mută interesul dinspre schimbările climatice asupra economiei
Aosom
Economia Europei dă dovadă de rezilienţă, chiar şi sub impactul unor factori negativi, dar nu are forţa de a decola cu adevărat, a spus Carsten Brzeski, global head of macro la ING, într-o videoconferinţă pe marginea celui mai recent raport „ING Global Outlook 2027”.

Sursa: Zf Ro

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