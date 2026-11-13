Cum verifici o firmă înainte să îi plătești un avans: ce îți spune registrul public și ce nu îți spune (P)

Avansul pentru renovarea apartamentului, pentru mobila la comandă, pentru vacanța rezervată la o agenție, pentru locuința cumpărată de la un dezvoltator. În toate aceste situații, o persoană sau o firmă mică plătește bani înainte de a primi ceva, pe baza unei oferte, a unei pagini de internet și a unui contract. Disputele care ajung ulterior la protecția consumatorului sau în instanță au, surprinzător de des, aceeași rădăcină: nimeni nu a verificat, înainte de plată, dacă firma din contract există în forma în care se prezintă și cine are dreptul să o reprezinte. Verificarea nu presupune un detectiv. Registrul Comerțului este, prin lege, public, iar documentul care rezumă situația oficială a unei firme se obține în câteva minute. Mai jos, ce poate fi aflat din el, ce nu, și care sunt semnalele care ar trebui să amâne orice plată.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗