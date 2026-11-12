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Economie

Cum vrea să evalueze Adrian Nica, preşedinte al ANAF, companiile în funcţie de riscul fiscal: Cu sistemele pe care le avem astăzi, putem identifica dacă o companie prezintă un risc fiscal ridicat în funcţie de partenerii ei sau de comportamentul administratorului în timp

m Scris de mircea nica
Cum vrea să evalueze Adrian Nica, preşedinte al ANAF, companiile în funcţie de riscul fiscal: Cu sistemele pe care le avem astăzi, putem identifica dacă o companie prezintă un risc fiscal ridicat în funcţie de partenerii ei sau de comportamentul administratorului în timp
Aosom
„Am identificat persoane fizice care, în ultimii zece ani, au deţinut între 50 şi 100 de companii pe care ulterior le-au abandonat, generând...

Sursa: Zf Ro

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