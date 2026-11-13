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Economie

Cursa pentru angajare: cine conduce clasamentul aplicărilor pe platformele de recrutare şi care sunt cele mai căutate joburi în funcţie de generaţie

i Scris de ilinca oniciuc
Cursa pentru angajare: cine conduce clasamentul aplicărilor pe platformele de recrutare şi care sunt cele mai căutate joburi în funcţie de generaţie
Aosom
Generaţia Z ia cu asalt piaţa muncii: tinerii sub 30 de ani au trimis mai bine de jumătate din aplicaţiile de pe platforma eJobs. Aproape 6 milioane de...

Sursa: Zf Ro

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