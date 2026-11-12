Chiria prime pentru spațiile de birouri din București, cele aflate în clădiri moderne de clasa A, în zona ultracentrală, a ajuns la 23 euro/mp/ lună în trimestrul al treilea din 2026, în creștere cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu un avans mediu de 5% la nivel european și de 7,3% […] The post Cushman & Wakefield Echinox: Chiria prime pentru birourile din București a crescut cu 9,5% într-un an, ritm aproape dublu față de media europeană, pe fondul lipsei de spații de calitate first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗