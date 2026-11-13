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Economie

Cutremur pe piața IT din Cluj! Încă un gigant al pieței IT pregătește concedierea a 300 de angajați din România, inclusiv la Cluj

v Scris de vasile manu
Cutremur pe piața IT din Cluj! Încă un gigant al pieței IT pregătește concedierea a 300 de angajați din România, inclusiv la Cluj
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Cutremur pe piața IT din Cluj! Încă un gigant al pieței IT pregătește concedierea a 300 de angajați din România, inclusiv la Cluj

Sursa: Foaia Transilvana

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