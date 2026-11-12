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Economie

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, împreună pentru o nouă investiție majoră

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, împreună pentru o nouă investiție majoră
Aosom
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, împreună pentru o nouă investiție majoră: Sectorul 4 începe lucrările la cel de-al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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