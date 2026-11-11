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Economie

De ce a fost înlocuit directorul tehnic al Centralei Cernavodă? Șeful Nuclearelectrica: „Nu am dat omul afară”. Analiza defecțiunii este în curs

a Scris de alexandra cruceru, redactor
De ce a fost înlocuit directorul tehnic al Centralei Cernavodă? Șeful Nuclearelectrica: „Nu am dat omul afară”. Analiza defecțiunii este în curs
Aosom
Directorul tehnic al Centralei Cernavodă, înlocuit după defecțiunea de la Unitatea 1. Explicațiile șefului Nuclearelectrica

Sursa: Stiri Pe Surse

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