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Economie

De ce alegi de regulă moneda locală când plătești cu cardul în străinătate și cum compari costurile

t Scris de tudor dima
De ce alegi de regulă moneda locală când plătești cu cardul în străinătate și cum compari costurile
Aosom
Ghidul arată cum compari costurile când plătești cu cardul în străinătate și ce faci dacă schimbul în lei s-a făcut fără alegerea ta.

Sursa: Ziarul Financiar

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