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Economie

De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”

ş Scris de ştefan lică
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Aosom
Cu o evaziune uriașă lăsată liberă, România își abandonează cele 47,5 miliarde de euro care ar șterge deficitul și ar finanța investițiile. Economistul Christian Năsulea explică de ce statul este complet paralizat în fața rețelelor mafiote.

Sursa: Adevarul

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