„De fapt, singurii care plătesc taxe pe bune în România sunt bugetarii, cei mai huliți. E singura categorie socială care plătește taxele în integralitate. Vă dați seama ce evaziune fiscală este în România?” The post De ce taxele pe muncă ni se par mari, iar statul rămâne în continuare subfinanțat. Fenomenul care năruie eforturile fiscale ale României appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗