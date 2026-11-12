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Economie

De ce taxele pe muncă ni se par mari, iar statul rămâne în continuare subfinanțat. Fenomenul care năruie eforturile fiscale ale României

t Scris de teo voicu
De ce taxele pe muncă ni se par mari, iar statul rămâne în continuare subfinanțat. Fenomenul care năruie eforturile fiscale ale României
Aosom
„De fapt, singurii care plătesc taxe pe bune în România sunt bugetarii, cei mai huliți. E singura categorie socială care plătește taxele în integralitate. Vă dați seama ce evaziune fiscală este în România?” The post De ce taxele pe muncă ni se par mari, iar statul rămâne în continuare subfinanțat. Fenomenul care năruie eforturile fiscale ale României appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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