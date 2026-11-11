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Economie

De ce un mc de apă costă 10 lei în Ploiești și 23 lei la Călărași. Lista orașelor cu cele mai mici și cele mai mari tarife la apă, noiembrie 2026

m Scris de milena niță
De ce un mc de apă costă 10 lei în Ploiești și 23 lei la Călărași. Lista orașelor cu cele mai mici și cele mai mari tarife la apă, noiembrie 2026
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În România, costul mediu al serviciilor de apă potabilă și canalizare ajunge la 16,6 lei pe metru cub, fără TVA, conform datelor din noiembrie 2026 centralizate pe platforma News.ro – Tarife Apă, bazate pe informații furnizate de ANRSC și operatorii locali.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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