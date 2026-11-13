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Economie

De la București la Miami: ambiția românească pe piața americană de imobiliare

r Scris de roxana popa, redactor
De la București la Miami: ambiția românească pe piața americană de imobiliare
Aosom
Dezvoltatorul român listat One United Properties își extinde prezența în Statele Unite printr-un parteneriat strategic pentru un proiect emblematic de 77 de etaje în Miami, după intrarea pe piața din Nashville

Sursa: Stiri Pe Surse

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