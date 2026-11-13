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Economie

Declarație sfidătoare la summitul mondial al climei: Cum își justifică Venezuela planul de a pompa și mai mult petrol

d Scris de daniel mihai dragomir
Declarație sfidătoare la summitul mondial al climei: Cum își justifică Venezuela planul de a pompa și mai mult petrol
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Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la summitul COP31 că țara își va dezvolta industria petrolieră, în acord cu planurile SUA.

Sursa: Stiri Pe Surse

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