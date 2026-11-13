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Economie

Dezvoltatorul de parcuri de retail Cometex, parte din grupul Altex, deschide prima fază din Bucureşti Sud Retail Park, în comuna Jilava, o investiţie de 11 mil.euro. Noul parc va avea la final peste 45.000 mp

r Scris de roxana rosu
Dezvoltatorul de parcuri de retail Cometex, parte din grupul Altex, deschide prima fază din Bucureşti Sud Retail Park, în comuna Jilava, o investiţie de 11 mil.euro. Noul parc va avea la final peste 45.000 mp
Aosom
Dezvoltatorul de parcuri de retail Cometex, parte din grupul Altex, deschide prima fază din Bucureşti Sud Retail Park, în comuna Jilava, judeţul Ilfov,...

Sursa: Zf Ro

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