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Economie

Diferențe uriașe între salariile românilor: peste 13.000 de lei în IT, sub 3.000 de lei în alte domenii

a Scris de afrodita cicovschi
Diferențe uriașe între salariile românilor: peste 13.000 de lei în IT, sub 3.000 de lei în alte domenii
Aosom
Deși salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei în august 2026, românii își permit să cumpere mai puțin decât în urmă cu un an. Scumpirea serviciilor cu peste 11% și diferențele mari dintre salariile din diverse domenii arată cât de departe este câștigul mediu de realitatea veniturilor.

Sursa: Adevarul

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