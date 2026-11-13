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Economie

Digi Communications a trecut pe o pierdere de 9 mil. euro în T3 2026, faţă de un profit de 17 mil. euro anul trecut, deşi veniturile au crescut cu 13%, la 633 mil. euro

l Scris de liviu popescu
Digi Communications a trecut pe o pierdere de 9 mil. euro în T3 2026, faţă de un profit de 17 mil. euro anul trecut, deşi veniturile au crescut cu 13%, la 633 mil. euro
Aosom
Digi Communications (DIGI) a raportat în T3 2026 o pierdere de 9 mil. euro, comparativ cu un profit de 17 mil. euro în T3 2025, pe fondul costurilor...

Sursa: Zf Ro

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