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Economie

DIICOT: Motorina din dosarul Oil Terminal nu are origine rusească. Reacția companiei

l Scris de lorena mihăilă
DIICOT: Motorina din dosarul Oil Terminal nu are origine rusească. Reacția companiei
Aosom
DIICOT susţine că, din probele strânse până acum, nu rezultă că motorina tranzacţionată de o grupare din Constanţa, în care erau implicate mai multe firme, vameşi şi directori de la Oil Terminal, ar proveni din Federaţia Rusă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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