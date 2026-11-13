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Economie

Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești împrumutul și stai în chirie”

d Scris de daniel guţă
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești împrumutul și stai în chirie”
Aosom
Situația unui român rămas fără serviciu de un an, cu rate bancare de 1.600 de euro pe lună, a stârnit numeroase reacții. Unii români s-au declarat uimiți de datoriile uriașe, în timp ce alții au propus soluții radicale pentru a ieși din impas.

Sursa: Adevarul

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