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Economie

DIPLOMAȚIE. Germania, tot mai aproape de Satu Mare! Zboruri directe, investiții și proiecte economice, pe masa negocierilor cu consulul german

f Scris de florin dura
DIPLOMAȚIE. Germania, tot mai aproape de Satu Mare! Zboruri directe, investiții și proiecte economice, pe masa negocierilor cu consulul german
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Autoritățile sătmărene au discutat cu consulul Germaniei despre reluarea curselor aeriene directe, atragerea investitorilor și dezvoltarea parteneriatelor economice și culturaleJudețul Satu Mare încearcă să își consolideze legăturile economice și instituționale cu Germania, iar o primă direcție conc...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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