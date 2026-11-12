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Economie

Distribuitorul AQUILA a trecut de la profit la o pierdere de 16,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, deși veniturile i-au crescut

r Scris de răzvan munteanu
Distribuitorul AQUILA a trecut de la profit la o pierdere de 16,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, deși veniturile i-au crescut
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AQUILA a trecut de la profit la o pierdere de 16,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Veniturile și datoria netă au crescut.

Sursa: Ziarul Financiar

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