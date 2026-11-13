Dosar de evaziune fiscală de amploare în comerțul cu motorină. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut de DIICOT

Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, a fost reținut joi seară de procurorii DIICOT, în cadrul unei anchete de amploare care vizează o presupusă rețea de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a produselor petroliere. Dosarul se referă la suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗