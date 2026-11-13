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Economie

Dosar de evaziune fiscală de amploare în comerțul cu motorină. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut de DIICOT

a Scris de andreea vlad
Dosar de evaziune fiscală de amploare în comerțul cu motorină. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut de DIICOT
Aosom
Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, a fost reținut joi seară de procurorii DIICOT, în cadrul unei anchete de amploare care vizează o presupusă rețea de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a produselor petroliere. Dosarul se referă la suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de […]

Sursa: National - Ziarul National

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