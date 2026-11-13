Dosarul contrabandei cu petrol. Fostul director comercial al Oil Terminal a demisionat cu o zi înainte de descinderile DIICOT

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină. El este fratele șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, cel care a plătit celebrul zbor privat cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos. Potrivit procurorilor, 66.000 de tone de petrol ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosind documente false. Prejudiciul adus statului este uriaș, aproape 80 de milioane de lei. Printre suspecți se află și o fostă directoare a vămii Constanța, dar și angajați de la CEC Bank.

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