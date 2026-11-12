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Economie

Două firme vor contractul de supervizare a lucrărilor de la Parcul Cernele. Când va fi desemnat câștigătorul

a Scris de anca popa
Două firme vor contractul de supervizare a lucrărilor de la Parcul Cernele. Când va fi desemnat câștigătorul
Aosom
Primăria Craiova a primit două oferte pentru contractul de supervizare a lucrărilor de amenajare a Parcului Cernele, estimat la 421.673,29 de lei. Cele două firme intrate în competiție așteaptă acum finalizarea evaluării, programată pentru 9 decembrie 2026. Două firme au depus oferte pentru supervizarea lucrărilor Procedura de achiziție lansată de Primăria Craiova pentru serviciile de […]

Sursa: Gazeta De Sud

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