Două firme vor contractul de supervizare a lucrărilor de la Parcul Cernele. Când va fi desemnat câștigătorul

Primăria Craiova a primit două oferte pentru contractul de supervizare a lucrărilor de amenajare a Parcului Cernele, estimat la 421.673,29 de lei. Cele două firme intrate în competiție așteaptă acum finalizarea evaluării, programată pentru 9 decembrie 2026. Două firme au depus oferte pentru supervizarea lucrărilor Procedura de achiziție lansată de Primăria Craiova pentru serviciile de […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗