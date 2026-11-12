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Economie

Dovada asasinatului economic la care sunt victime românii: Inflația scade la 6,9% dar prețurile continuă să urce. A doua lună consecutivă de scumpiri tot mai mari

e Scris de e-politic ro
Dovada asasinatului economic la care sunt victime românii: Inflația scade la 6,9% dar prețurile continuă să urce. A doua lună consecutivă de scumpiri tot mai mari
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Romanii se confrunta cu o noua accelerare a scumpirilor, dupa ce prețurile au crescut intr-un ritm mai rapid pentru a doua luna la rand. Inflația anua

Sursa: Ziuanews.ro

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