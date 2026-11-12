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Economie

DREAME redeschide spațiul din eMAG Băneasa și aduce în magazine aspiratorul robot X60 Pro Ultra Complete

s Scris de start-up.ro
DREAME redeschide spațiul din eMAG Băneasa și aduce în magazine aspiratorul robot X60 Pro Ultra Complete
Aosom
DREAME redeschide spațiul de prezentare din showroom-ul eMAG Băneasa, într-un format care permite testarea produselor direct în magazin. Compania introduce în rețeaua de magazine fizice și...

Sursa: Start-up

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