După primele 9 luni, economia rămâne pe minus, dar toamna vine cu prima creștere a PIB după trei trimestre de contracție
Sursa: HotnewsCitește mai departe la sursa originală
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Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
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