După primele 9 luni, economia rămâne pe minus, dar toamna vine cu prima creștere a PIB după trei trimestre de contracție

Estimarea „semnal” a INS pentru trimestrul III 2026 arată prima creștere anuală a PIB după trei trimestre de contracție. Produsul intern brut al României a fost în trimestrul III 2026 cu 0,1% mai mare decât în același trimestru din 2025 pe seria brută, a transmis Statistica. Pe seria ajustată sezonier, creșterea a fost de 0,3%. …

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