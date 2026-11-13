 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

După primele 9 luni, economia rămâne pe minus, dar toamna vine cu prima creștere a PIB după trei trimestre de contracție

d Scris de dan popa
După primele 9 luni, economia rămâne pe minus, dar toamna vine cu prima creștere a PIB după trei trimestre de contracție
Aosom
Estimarea „semnal” a INS pentru trimestrul III 2026 arată prima creștere anuală a PIB după trei trimestre de contracție. Produsul intern brut al României a fost în trimestrul III 2026 cu 0,1% mai mare decât în același trimestru din 2025 pe seria brută, a transmis Statistica. Pe seria ajustată sezonier, creșterea a fost de 0,3%. …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →