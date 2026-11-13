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Economie

Economia României a ieșit din „groapă”. Analist economic: „Creșterea PIB în trimestrul III din 2026 este o gură de oxigen, dar nu trebuie confundată cu o relansare”

s Scris de sergiu tămaș(
Economia României a ieșit din „groapă”. Analist economic: „Creșterea PIB în trimestrul III din 2026 este o gură de oxigen, dar nu trebuie confundată cu o relansare”
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Economia României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026 comparativ cu trimestrul anterior, iar analistul economic Adrian Negrescu a avertizat că această „gură de oxigen” nu trebuie confundată cu o relansare economică.

Sursa: Monitorul Cluj

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