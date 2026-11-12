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Economie

Elon Musk spune că ar fi o „onoare” să-l angajeze pe Jensen Huang, CEO-ul Nvidia

a Scris de andreea ignat
Elon Musk spune că ar fi o „onoare” să-l angajeze pe Jensen Huang, CEO-ul Nvidia
Aosom
Elon Musk a reacționat la informațiile apărute în presă despre o posibilă înlăturare a lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia.

Sursa: Stirile Pro.tv

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