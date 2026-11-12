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Economie

Emil Mitescu, ALCCR: În 2026, mulţi clienţi au amânat deciziile de finanţare. Ne aşteptăm ca acestea să fie reluate în 2027 şi să susţină creşterea creditării

c Scris de cristina bellu
Emil Mitescu, ALCCR: În 2026, mulţi clienţi au amânat deciziile de finanţare. Ne aşteptăm ca acestea să fie reluate în 2027 şi să susţină creşterea creditării
Aosom
Piaţa de leasing şi credit de consum ar urma să îşi continue creşterea în 2027, după un an în care volumul finanţărilor a avansat, în ciuda...

Sursa: Zf Ro

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