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Economie

Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Pentru a intra la o listare, fondurile de pensii aşteaptă un free float de 35-40% şi o ofertă de 80-100 mil. euro

l Scris de liviu popescu
Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Pentru a intra la o listare, fondurile de pensii aşteaptă un free float de 35-40% şi o ofertă de 80-100 mil. euro
Aosom
O companie care vrea să atragă fondurile de pensii la listare ar trebui să vândă pe bursă 35-40% din acţiuni, iar oferta să aibă o valoare de...

Sursa: Zf Ro

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