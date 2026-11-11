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Economie

Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Pilonul II nu poate fi naţionalizat. Fiecare participant are cont individual, iar banii sunt proprietatea lui privată

l Scris de liviu popescu
Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Pilonul II nu poate fi naţionalizat. Fiecare participant are cont individual, iar banii sunt proprietatea lui privată
Aosom
Banii din Pilonul II nu pot fi naţionalizaţi, pentru că fiecare participant are un cont individual, iar sumele acumulate sunt proprietatea sa privată,...

Sursa: Zf Ro

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