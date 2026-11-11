 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Energia folosită la echilibrarea rețelei a ajuns la 30.000 de lei pe megawatt-oră în două sferturi de oră

t Scris de tudor dima
Energia folosită la echilibrarea rețelei a ajuns la 30.000 de lei pe megawatt-oră în două sferturi de oră
Aosom
Energia pentru echilibrarea rețelei a atins 30.000 lei/MWh în două sferturi de oră. Prețul nu scumpește automat factura gospodăriei.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech