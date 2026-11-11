Euro continuă să urce și pune presiune pe leu: Dolarul american face un salt spectaculos la cursul BNR
Sursa: Stiri Pe SurseCitește mai departe la sursa originală
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Activitatea operativă și preventivă din perioada 10-11 noiembrie 2026 11 noiembrie 2026 Activitatea operativă și preventivă din perioada 10-11 n...
Ne pregătim de cea mai frumoasă perioadă a anului!
Primele decorațiuni au fost deja instalate, orașul nostru pregătindu-se pentru cea mai frumoasă perioadă a anului.
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Tupolevul sancționat de pe Ben Gurion: escala israeliană a amiralului Kostiukov
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Emisiile de CO₂ ar putea scădea în 2026, dar motivul nu este deloc unul de sărbătoare. Războiul din Iran produce un efect neașteptat asupra planetei
Pentru prima dată după mai mulți ani de creștere, lumea ar putea încheia 2026 cu emisii mai mici de dioxid de carbon provenite din combustibili f...