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Economie

Euro continuă să urce și pune presiune pe leu: Dolarul american face un salt spectaculos la cursul BNR

a Scris de alice draghici
Euro continuă să urce și pune presiune pe leu: Dolarul american face un salt spectaculos la cursul BNR
Aosom
Dolarul american crește cu 3,74 bani la cursul BNR din 11 noiembrie, iar euro se apreciază ușor. Lira sterlină și francul elvețian scad.

Sursa: Stiri Pe Surse

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