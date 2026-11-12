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Economie

Euro stagnează la un nivel ridicat, în timp ce dolarul crește puternic. Cursul anunțat de BNR pentru principalele valute

a Scris de alice draghici
Euro stagnează la un nivel ridicat, în timp ce dolarul crește puternic. Cursul anunțat de BNR pentru principalele valute
Aosom
Euro stagnează la 5,3459 lei, în timp ce dolarul urcă la 4,8155 lei. Lira sterlină și francul elvețian se apreciază, potrivit BNR.

Sursa: Stiri Pe Surse

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