Europenii susțin într-o proporție covârșitoare, de peste 70%, crearea unei armate europene, dar sub steagul NATO. Un sondaj realizat la nivelul mai multor țări UE arată că românii își doresc cel mai mult o armată a UE, dar sunt și cei care păstrează cea mai mare încredere în americani.

Raportul GLOBSEC 2026 include un sondaj făcut în 11 țări europene, între care cele de pe flancul estic, dar și Franța și Germania. Acesta arată un consens neobișnuit de mare (pentru diversitatea europeană) față de ideea ca Uniunea Europeană să aibă propria armată – de la 82% în România, la 75% în Franța și 69% în […]

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