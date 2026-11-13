EXCLUSIV Doi antreprenori români pariază pe orașele mici și se extind puternic pe nișa parcurilor de retail

Antreprenorii Adrian Păcuraru și Andrei Rați, dezvoltatorii rețelei de parcuri de retail Joy, pregătesc investiții de peste 20 de milioane de euro în 10 noi parcuri de retail, care să dubleze rețeaua Joy în decurs de doi ani, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Citiți mai mult pe Profit.ro.

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