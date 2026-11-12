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Economie

Fără facultate, dar cu salarii de până la 10.000 de lei. Meseriile tehnice căutate de fabricile din România

m Scris de madalina bahrim
Fără facultate, dar cu salarii de până la 10.000 de lei. Meseriile tehnice căutate de fabricile din România
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5.000 de lei după liceu. Până la 10.000 de lei după câțiva ani. Și totuși, fabricile nu găsesc suficienți oameni! The post Fără facultate, dar cu salarii de până la 10.000 de lei. Meseriile tehnice căutate de fabricile din România appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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